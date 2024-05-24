أبرزهم توخيل.. 4 مدربين مرشحين لخلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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وضعت إدارة مانشستر يونايتد أربعة مدربين على قائمة المرشحين لتدريب الفريق، للمفاضلة بينهم من أجل خلافة الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب الشياطين الحمر الحالي.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراته الأخيرة هذا الموسم، غدًا السبت، عندما يواجه جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويبدو أن إدارة الشياطين الحمر اتخذت قرارًا نهائيًا بإقالة تين هاغ، بسبب نتائج اليونايتد هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، دخل أربعة مدربين قائمة المرشحين لخلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أنه يتواجد بينهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي رحل مؤخرًا عن تدريب تشيلسي.

ويتواجد ضمن قائمة المرشحين أيضًا، الألماني توماس توخيل بعد تأكد رحيله عن بايرن ميونخ، وكيران ماكينا الذي قاد إبسويتش تاون للصعود إلى الدوري الإنجليزي، أما الاسم الرابع تمثل في الدنماركي توماس فرانك مدرب برينتفورد.

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