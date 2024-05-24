يوكوهاما الياباني.. مشوار مشرف نحو النهائي الآسيوي الأول

المصدر: وام

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يأمل فريق يوكوهاما مارينوس الياباني في تحقيق إنجاز تاريخي للمرة الأولى في مسيرته بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا، حينما يلتقي العين السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في إياب النهائي، بعدما فاز ذهابا على ملعبه 2-1.

وتأهل يوكوهاما مارينوس إلى الأدوار الإقصائية، بعد تصدره للمجموعة السابعة للبطولة القارية بـ12 نقطة، والتي ضمت كلا من فرق شاندونج تايشان الصيني، وانشيون يونايتد الكوري الجنوبي، وكايا الفلبيني.

وتأهل يوكوهاما على حساب بانكوك يونايتد التايلاندي من دور الـ16 بعد تعادلهما ذهابا 2-2، وفوزه إيابا 1-0.

وفي الدور ربع النهائي تأهل على حساب شاندونج تايشان الصيني، بالفوز ذهابا 2-1، و1-0 إيابا، وفي نصف النهائي خسر ذهابا أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي صفر- 1، لكنه فاز إيابا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بفوزه 3-2.

ويعد يوكوهاما رابع فريق ياباني يشارك في النهائي الآسيوي، وهم كل من أوراوا ريد دايموندز الفائز ثلاث مرات باللقب إلى جانب جامبا أوساكا وكاشيما انتلرز، اللذين رفع كل منهما الكأس مرة واحدة.

وكان الظهور الأول لفريق يوكوهاما في دوري أبطال آسيا بموسم 2003 / 2004، وفاز حينها بـ5 مباريات من أصل 6 في مرحلة المجموعات، إلا انه ودع من هذه المرحلة بفارق الأهداف، بعد الخسارة أمام سيونجنام تشونما الكوري الجنوبي، بعد الخسارة ذهابا والفوز إيابا.

وبعد عام من هذه النسخة عاد الفريق الياباني إلى البطولة القارية، لكنه ودع من الدور الأول بعد تليقه خسارتين أمام شاندونج تايشان الصيني.

عقب ذلك شارك الفريق في دوري الأبطال لموسمين لكنه لم يتجاوز الدور الأول، لينتظر حتى النسخة الحالية ويتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

ويحمل فريق يوكوهاما الياباني العديد من الألقاب المحلية أبرزها الدوري الياباني أعوام 2003 و2019 و2022 وكأس الإمبراطور في 2013، وكأس السوبر الياباني 2023، وكأس السوبر الآسيوي في 1996.

ويعد البرازيلي أندرسون أبرز لاعبي الفريق ولديه حتى الآن 6 أهداف في البطولة، وكذلك مواطنه البير، الذي يعد من أبرز اللاعبين.

وتشابهت ظروف الفريق الياباني مع العين خلال الموسم الحالي، إذ قام بتغيير إدارته الفنية، برحيل المدرب موسكات بعد دور المجموعات من الموسم الحالي، ليأتي بدلا منه هاري كيويل، الذي يعد ثالث أسترالي على التوالي يتولى منصب المدير الفني للفريق الياباني، وتمكن من قيادة الفريق لهذا الإنجاز الذي لم يحققه أي مدرب سابق.

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