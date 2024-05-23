لوبتيجي يتولى رسمياً تدريب ويستهام لمدة عامين

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الإسباني جولين لوبتيجي ليشغل منصب المدير الفني للفريق.

ورحل لوبتيجي مؤخرا عن تدريب وولفرهامبتون، وسيخلف ديفيد مويس في تدريب ويستهام، على أن يبدأ عمله مطلع يوليو المقبل.

وقال لوبتيجي: " طموحي كمدرب دائما هو أن أصبح أفضل وأفضل، أن أحقق أهدافا أكثر وأكبر، وأن أشجع وأطور اللاعبين والفريق، والمنافسة ، لأن كرة القدم تتعلق بالمنافسة".

وتوصل ويستهام لاتفاق مع لوبتيجي /57 عاما/ في وقت سابق الشهر الجاري، لكنه فضل تأجيل موعد الإعلان الرسمي من أجل منح الفرصة لمويس لإنهاء الموسم، في سلام.

ووقع لوبتيجي عقدا يمتد عامين مع ويستهام مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وأوضح المدرب الإسباني "اشعر بسعادة غامرة، أولا لأنني أصبحت جزءا من مستقبل هذا النادي الكبير، وسنحاول وضع بصمتنا في النادي".

وبدأ الحارس الإسباني السابق لوبتيجي مسيرته التدريبية في قطاعات الناشئين بريال مدريد، والمنتخب الإسباني، ثم تولى تدريب الفريق الأول بنادي بورتو البرتغالي في أول مهامه كمدير فني لفريق كبير.

وتولى تدريب منتخب إسبانيا قبل مونديال روسيا 2018، لكن تمت الإطاحة به قبل البطولة نتيجة توصله لاتفاق مع ريال مدريد لتدريب الفريق.

وجرت إقالة لوبتيجي بعد أشهر معدودة في ريال مدريد ثم انتقل إلى إشبيلية وفاز معه بالدوري الأوروبي وقاد وولفرهامبتون لإنهاء موسم 2022 /2023 في المركز الحادي عشر.

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