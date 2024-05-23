موعد كأس السوبر الأوروبي 2024

المصدر: البيان

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تحدد الطرف الأول لمباراة كأس السوبر الأوروبي، بعد أن فاز أتالانتا على باير ليفركوزن بنتيجة 3-0 في نهائي الدوري الأوروبي.

وسيكون الطرف الثاني الفائز من ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام 1 يونيو على ملعب ويمبلي.

ويقام السوبر الأوروبي 14 أغسطس 2024، على الملعب الوطني بوارسو في بولندا، والذي يتسع لحضور 58.58 متفرج.

وسبق أن استضاف هذا الملعب نهائي الدوري الأوروبي 2015 الذي فاز به إشبيلية بنتيجة 2-3 على دنيبرو الأوكراني.

وكان مانشستر سيتي آخر فريق توج ببطولة كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، بركلات الترجيح، للمرة الأولى في تاريخه.

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