لأول مرة في تاريخ كرة القدم.. استخدام البطاقة الزهرية في كوبا أمريكا 2024

المصدر: البيان

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ستشهد بطولة كوبا أمريكا 2024 المرتقبة، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة، استخدام الحكّام للبطاقة الزهرية للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم.

وعلى عكس البطاقتين الصفراء والحمراء، فإن البطاقة الزهرية لن تُستخدم لمعاقبة اللاعبين، وسيرفع حكم الساحة البطاقة الزهرية في حال إصابة أحد اللاعبين على مستوى الرأس، والاعتقاد بتعرضه إلى ارتجاجٍ في الدماغ.

وستؤذن البطاقة الزهرية للمنتخب الذي يضم اللاعب المصاب بالقيام باستبداله، حتى لو كان المنتخب قد استنفذ بالفعل جميع تبديلاته الخمس.

وتنص اللوائح على عدم السماح للاعب المغادر لأرضية الملعب بالبطاقة الزهرية بالعودة في وقتٍ لاحقٍ من عمر المباراة، حيث يُفرض عليه الذهاب إلى غرفة تبديل الملابس أو المستشفى.

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