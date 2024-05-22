أساطير البرازيل يخوضون مباراة خيرية دعماً لضحايا الفيضانات

المصدر: وكالات

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سيخوض مجموعة من أساطير كرة القدم البرازيلية المتوّجين بلقب كأس العالم، أمثال رونالدينيو وكافو وبيبيتو، مباراة خيرية لجمع الأموال لضحايا الفيضانات المدمّرة في البلاد.

وسيحتضن ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو المباراة الأحد، حيث سيلتقي النجوم تحت قيادة مدرب "سيليساو" الحالي دوريفال جونيور ومدافعة منتخب السيدات تاميريس.

قال كافو المتوّج بمونديالي 1994 و2002 لموقع "غلوبو إسبورتي": "رفعنا الكأس كأبطال العالم، الآن فلنرفع كأس التضامن".

بدوره، قال المدرب دوريفال جونيور في فيديو نشره الاتحاد البرازيلي للعبة "أريد أن أدعو جميع البرازيليين لدعم هذا المجهود لمساعدة إخوتنا في ريو غراندي دو سول".

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ بداية الشهر في الولاية الجنوبية في فيضان الأنهار عن ضفافها، مما أدى إلى مقتل أكثر من 160 شخصاً وغمر 90 بالمائة من بلدات وأجزاء من عاصمة الولاية بورتو أليغري المزدحمة بالمياه.

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