العاصمة المجرية بودابست تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2026

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، سوف يستضيف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للرجال عام 2026.

واستضاف الملعب، الذي يحتضن مباريات المنتخب المجري وتبلغ سعته حوالي 67 ألف متفرج، 4 مباريات خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2020)، بالإضافة لنهائي بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين أشبيلية الإسباني وروما الإيطالي.

وهذه هي المرة الأولى التي سوف يُقام فيها نهائي دوري أبطال أوروبا في المجر.

وتم تأجيل القرار بشأن مكان إقامة نهائي نسخة البطولة عام 2027 حتى سبتمبر القادم، بشرط تقديم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معلومات حول خطط تجديد ملعب (سان سيرو) بمدينة ميلانو.

ومن المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات عام 2026 على ملعب (أوليفال) في العاصمة النرويجية أوسلو، حسبما قررت اللجنة التنفيذية ليويفا خلال اجتماعها اليوم الأربعاء في العاصمة الأيرلندية دبلن.

ويستضيف ملعب (بشكتاش بارك) في مدينة إسطنبول التركية نهائي بطولتي الدوري الأوروبي عام 2026 ودوري المؤتمر عام 2027.

ويحتضن ملعب فرانكفورت، الخاص بفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الفائز باللقب عام 2022، نهائي الدوري الأوروبي لعام 2027، كما يقام نهائي دوري المؤتمر عام 2026 أيضا في ألمانيا، على ملعب (آر بي أرينا) بمدينة لايبزج.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه سيتم اتخاذ إجراء جديد لتقديم الملفات لاختيار البلد المضيف لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات عام 2027، حيث لم يتم النظر في عرض شتوتجارت بسبب حصول ألمانيا بالفعل على تنظيم نهائي مسابقتين قاريتين عامي 2026 و2027.

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