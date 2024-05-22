مانشستر يونايتد يستقر على بديل تين هاغ

المصدر: البيان

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كشف تقرير صحفي عن تفكير إدارة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لخلافة الهولندي إيريك تين هاغ.

وتحوم الشكوك حول قدرة تين هاغ على الاحتفاظ بمنصبه، لاسيما بعد الموسم الكارثي الذي خاضه مانشستر يونايتد تحت قيادته واحتلاله المركز الثامن، وهو أسوأ مركز للشياطين الحمر في تاريخ مشاركاته بالبريميرليغ.

وبعد ساعات من إعلان تشيلسي فسخ تعاقده بالتراضي مع بوكيتينو، رغم تحسن نتائج الفريق منذ بداية العام الحالي، وقدرته على العودة للمسار الصحيح آخر 5 أشهر، كشفت صحيفة "ذا صن" عن مفاجأة، حيث أفادت بأن صاحب الـ 52 عامًا أصبح على رأس المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

وتنتظر إدارة مانشستر يونايتد خوض الفريق مباراته الأخيرة هذا الموسم، والتي سيواجه خلالها مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصير تين هاغ.

وحال الإطاحة بالمدرب الهولندي من منصبه، فإن بوكيتينو سيكون الأقرب لتولي المهمة بعد إقالته.

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