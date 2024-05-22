أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي.. غوارديولا يشارك جائزته مع 3 مدربين آخرين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، موسمه المميز بجائزة جديدة، عقب حفاظه على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع تواليًا.

ولأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، ينجح فريق في التتويج بلقب البريميرليغ 4 مواسم متتالية، بعدما سيطر السيتيسينز على اللقب منذ عام 2021.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تتويج غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في المسابقة لموسم 2023-2024.

ونجح مانشستر سيتي في حصد باللقب بحصده 91 نقطة، بعد صراع شرس مع أرسنال استمر حتى الجولة الأخيرة، لكنه في النهاية تفوق على الأخير بنقطتين.

وفي أول تعليق له على التتويج بجائزة أفضل مدرب في الموسم، قال غوارديولا: "أود مشاركة هذه الجائزة مع ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال بسبب عمله المذهل الذي قام به حتى المباراة الأخيرة، وهو ما أجبرنا على رفع مستوانا لأقصى درجة ممكنة".

وأضاف: "أريد كذلك مشاركتها مع يورغن كلوب، للمنافسة التي لا تنسى لعدة سنوات، وأيضًا مع أوناي إيمري، الذي أعاد أستون فيلا لدوري أبطال أوروبا بعد موسم لا يصدق".

يذكر أن غوارديولا توج بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته، ولا يتفوق عليه تاريخيًا سوى أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، الذي فاز بها 11 مرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز