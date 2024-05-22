أول تعليق من بوكيتينو عقب رحيله عن تشيلسي

المصدر: البيان

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علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشليسي، على قرار رحيله عن تدريب البلوز، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأعلن تشيلسي رسميًا، مساء أمس الثلاثاء، فسخ عقد بوكيتينو بالتراضي، بعد موسم واحد على توليه المهمة.

وعلق بوكيتينو على قرار إقالته، وقال: "شكرًا لإدارة تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لي أن أكون جزءًا من تاريخ النادي".

وأضاف في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي: "أصبح النادي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا في السنوات المقبلة".

وقاد بوكيتينو، تشيلسي في 51 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، حيث فاز في 27 لقاء وتعادل في 10 وخسر 14 مرة.

وأنهى تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز السادس، برصيد 63 نقطة، على عكس الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثاني عشر، برصيد 44 نقطة.

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