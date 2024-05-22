روماريو: اللاعبون أصبحوا أغبياء ولو تواجدت الآن لسجلت 2000 هدف

المصدر: وكالات

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يؤمن أسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو، بأنه كان يمكنه تسجيل أكثر من 2000 هدف، لو كان يمارس اللعبة في الوقت الحالي.

روماريو تمتع بمسيرة مميزة مع البرازيل وبرشلونة وفالنسيا وفلامنغو والسد القطري وعدة أندية أخرى، قبل اعتزال الكرة 2008، والآن يعمل كرئيس لنادي أمريكا ريو دي جانيرو البرازيلي.

وفي حوار مع وكالة "EFE" تحدث صاحب الـ 58 عامًا عن رأيه في كرة القدم حاليًا، وقال: "أعتقد أنني لو لعبت الآن لكنت أكثر نجاحًا من اللاعبين الحاليين، لأنهم أغبياء ويركضون كثيرًا".

وأضاف: "في وقتي كانت كرة القدم بدنية أيضًا، ولكن اللاعبين كانوا أفضل من الناحية التقنية وأكثر ذكاءً، أنا متأكد من قدرتي على تسجيل أكثر من 2000 هدف لو كنت ألعب حاليًا".

وخلال حديثه أعرب روماريو عن سعادته بالفترة التي قضاها مع برشلونة بجوار مايكل لاودروب وبيب غوارديولا وخريستو ستويتشكوف، معتبرًا يوهان كرويف المدرب الأفضل على الإطلاق.

الجدير بالذكر أن روماريو عاد مؤخرًا لممارسة كرة القدم من جديد مع فريق أمريكا ريو دي جانيرو بعمر 58 عامًا، من أجل مساعدة الفريق واللعب بجوار نجله.

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