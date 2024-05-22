صدمات الرأس والارتجاج تفعل التغيير السادس بكوبا أمريكا 2024

المصدر: وكالات

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أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، إدراج تغيير سادس إضافي في مباريات بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة خلال الفترة من 20 يونيو، وحتى 14 يوليو المقبلين، في حالات الإصابة بصدمات الرأس والارتجاج في المخ.

وجاء في بيان "كونميبول": "الأمر يتعلق بتغيير إضافي إزاء حالات الاشتباه بالإصابة في الرأس أو بارتجاج في المخ. ولإجراء التغيير، يجب إخبار حكم المباراة الرئيسي، أو الحكم الرابع".

وسيدخل هذا التغيير، الذي يهدف إلى حماية صحة اللاعبين، حيز التنفيذ منذ بداية كوبا أمريكا 2024.

يذكر أن ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا سيستضيف المباراة الافتتاحية 20 يونيو المقبل، بينما سيكون ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي مسرحًا لمباراة التتويج في 14 يوليو.

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