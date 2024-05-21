إقالة بوكيتينو من تدريب تشيلسي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، من تدريب الفريق بعد موسم مخيب للآمال، شهد فشل البلوز في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، إن ماوريسيو بوكيتينو وتشيلسي اتفقا على فسخ التعاقد بينهما بعد الاتفاق على الشروط.

وأوضح رومانو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن تشيلسي سيضع الأولوية للمدرب الشاب لخلافة بوكيتينو في تدريب البلوز.

وتشير التقارير إلى أن المرشحين لخلافة بوكيتينو في تدريب تشيلسي، هم سيباستيان هونيس مدرب شتوتجارت، وميجيل سانشيز مدرب جيرونا، وكيران ماكينا مدرب إبسويتش تاون، وإنزو ماريسكا مدرب ليستر سيتي.

وأنهى تشيلسي، الدوري الإنجليزي في المركز، ما يجعله يشارك في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز