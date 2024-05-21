مطالبة رسمية بتأمين اللاعبين ضد الإصابات الخطيرة

المصدر: وكالات

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طالبت النقابة الدولية للاعبين (فيفبرو)، اليوم الثلاثاء، الأندية ومنظمي البطولات، بالتأمين على اللاعبين ضد الإصابات الخطيرة.

وترى المنظمة أن "الهيئات المنظمة لكرة القدم يجب أن تراقب بشدة ما إذا كانت الأندية توفي بالتزاماتها في مسألة التأمينات، وعقاب من لا يفعل ذلك".

وأشارت النقابة إلى أن المواسم الأخيرة شهدت إصابات خطيرة في أندية في بولندا وإيران ومولدوفيا، لم تنفذ بنود التأمين الموجودة في عقودها مع اللاعبين.

وقال المدير القانوني لـ (فيفبرو)، روي فيرمر، إن النقابة "نما إلى علمها عن عدة حالات للاعبين لم يجر تغطية علاجهم بعد تعرضهم لإصابات خطيرة".

وأضاف "ويمكن افتراض أن هناك الكثير أيضا.. هذا تصرف غير مسؤول بالمرة".

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