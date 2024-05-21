عرض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ياس مول

المصدر: أبوظبي - البيان

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يقدم نادي مانشستر سيتي عرضاً لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يجمع النادي الإنجليزي العريق مع نادي مانشستر يونايتد، عند الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي على شاشات «تحدي السيتي»، الوجهة الترفيهية الرياضية في ياس مول في أبوظبي، السبت المقبل.

ويوفر عرض المباراة على الشاشة الكبيرة في تحدي السيتي لعشاق البلومون فرصة مشاهدة المباراة وتشجيع ناديهم المفضل خلال سعيه للفوز بكأس أقدم بطولة كروية في العالم للمرة الثامنة خلال مسيرته، تزامناً مع تقديم العديد من التجارب الترفيهية والهدايا للمشجعين والعائلات على حد سواء، بما في ذلك عروض كرة القدم الاستعراضية وغيرها.

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