بعد إعلان اعتزاله.. رونالدو يودع كروس وفينيسيوس يمنحه وعدًا

المصدر: البيان

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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، رسالة إلى زميله السابق بريال مدريد توني كروس، الذي أعلن اعتزاله لعبة كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقب انتهائه من المشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024.

وعلق رونالدو من خلال حسابه على منصة "إنستغرام"، على بيان الاعتزال الخاص بكروس، قائلاً: "شكرًا على كل شيء يا توني! يا له من شرف أنني زاملتك في الملعب.. كل التوفيق لك في المستقبل!".

وكان رونالدو لعب إلى جانب توني كروس في ريال مدريد في الفترة من 2014، وحتى رحيله إلى يوفنتوس عام 2018.

ووجه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رسالة إلى زميله توني كروس، حيث نشر عبر حسابه بـ "إنستغرام"، صورًا له رفقة اللاعب الألماني، وكتب عليها: "عبقري.. لقد كانت أقرب كلمة يمكن أن أجدها لوصفك يا توني.. ومع ذلك هي بعيدة عما تستحقه، اليوم هو يوم حزين بالنسبة لي ولمشجعي ريال مدريد، وللعبة كرة القدم لمعرفة أننا قريبًا لن نحظى بك مرة أخرى.. لا تزال تستطيع أن تقدم لنا المزيد، الكثير جدا، لكني أفهمك".

واختتم: "شكرا على كل تمريرة، على كل توجيه، وللسماح لنا بتعلم الكثير خلال هذه السنوات. نحن نحبك! سنحقق اللقب الخامس عشر (بدوري الأبطال) من أجلك".

ووجه الفرنسي إدورادو كامافينغا نجم ريال مدريد، رسالة هو الآخر لتوني كروس، حيث نشر صورة تجمعه باللاعب الألماني، عبر حسابه على منصة "إكس"، وكتب عليها: "لقد كان من دواعي سروري اللعب بجانبك خلال السنوات الثلاث الماضية، سيفتقدك الفريق وترحل كأسطورة للنادي وأسطورة لكرة القدم. شكرا يا قناص".

وكتب الإسباني سيرخو راموس نجم ريال مدريد السابق، رسالة إلى توني كروس، من خلال نشر صور تجمعهما عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وكتب عليها: "إلى أخي توني، لقد كان من دواعي سروري مشاركة العديد من اللحظات الخاصة والنجاحات مع لاعب فريد مثلك وشخص استثنائي، أحد أفضل اللاعبين استمتع بحياتك الجديدة وذكريات حياتك المهنية الرائعة التي لا يزال أمامها بضعة فصول متبقية".

ولعب راموس وكروس سويًا في ريال مدريد منذ عام 2014 وحتى 2021، وتوجا بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

ودافع توني كروس عن قميص ريال مدريد 10 سنوات، حقق خلالها 22 لقبًا في 463 مباراة، هي 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و5 لكأس العالم للأندية، و4 لكأس السوبر الأوروبي، ومثلهم للدوري الإسباني، و4 للسوبر الإسباني، ولقب لكأس ملك إسبانيا.

ويستعد توني كروس لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، يوم 1 يونيو المقبل ضد بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي.

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