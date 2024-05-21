صلاح يصمد أمام إغراءات الأندية السعودية.. ويلمح للبقاء مع ليفربول

المصدر: البيان

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ألمح المصري محمد صلاح نجم ليفربول، للبقاء مع فريقه الموسم المقبل، رغم التكهنات التي تفيد باحتمالية خروجه من قلعة الريدز هذا الصيف.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية إلى أن كبار أندية الدوري السعودي، تسعى لضم صلاح في ظل تبقي عام واحد فقط في عقده مع ليفربول.

وحاول اتحاد جدة بالفعل ضم صلاح الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك بخدمات نجمه المصري.

وكتب صلاح، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك الموسم المقبل، جماهيرنا تستحق ذلك، وسنقاتل بكل قوة".

وتشير تغريدة صلاح إلى أنه مستمر مع ليفربول الموسم المقبل.

ولم يحقق ليفربول سوى لقب كأس الرابطة فقط هذا الموسم، رغم أن الريدز كان منافسًا قويًا على لقبي البريميرليغ والدوري الأوروبي، لكنه انهار في الأمتار الأخيرة وخرج من الموسم بلقب وحيد.

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