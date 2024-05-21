باريس يوجه ضربة لمبابي بعد رحيله

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه نادي باريس سان جيرمان، ضربة لنجمه كيليان مبابي الذي أعلن مؤخرًا رحيله عن النادي الفرنسي، وذلك بالاستغناء عن شقيقه الأصغر، اللاعب الواد إيثان مبابي.

وأكدت فايزة العماري والدة اللاعب الشاب، صحة التقارير الصحفية الواردة في الساعات الأخيرة بشأن قرار باريس بالاستغناء عن إيثان.

وأقام مبابي حفلاً لتوديع زملائه والجهاز الفني للفريق مساء الإثنين، بأحد المطاعم الإيطالية في العاصمة الفرنسية باريس، وقالت والدة مبابي لوسائل الإعلام عقب الحفل، أبرزتها شبكة RMC الفرنسية: "لقد كان حفلاً عاطفيًا؛ لأن هناك شابان سيغادران النادي بعد سنوات رائعة في باريس".

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن نادي ليل الفرنسي بصدد التعاقد مع إيثان مبابي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز