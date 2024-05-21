يرتبط بعلاقة جيدة مع لابورتا.. المرشح الأبرز لخلافة تشافي في برشلونة

المصدر: البيان

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يصر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، على إقالة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول من منصبه، بعدما أشعل الأخير غضب رئيس البارسا، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة ألميريا، عندما انتقد الوضع الاقتصادي للنادي، وأكد إنه السبب وراء الابتعاد عن منافسة ريال مدريد والأندية الأوروبية، خلال الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لابورتا لا يزال يصر على إقالة تشافي، الأسبوع المقبل، رغم أن بعض المقربين نصحوه بإعادة التفكير في قراره بسبب ما قد يترتب عنه من تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي، إذ تقدر التكلفة لإقالة تشافي وجهازه المعاون بحوالي 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في ظل الوضع الحالي، فإن المكسيكي رافاييل ماركيز مدرب فريق الشباب ببرشلونة، هو المرشح الأبرز لخلافة تشافي، لاسيما أن يرتبط بعلاقة جيدة مع لابورتا والمدير الرياضي ديكو، ويعرف الكثير عن النادي، وسيكون من الأسهل تعيينه.

أما الخيار الثاني بالنسبة لإدارة برشلونة، بحسب الصحيفة الإسبانية، هو هانز فليك مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، رغم بعض المعوقات أمامه كونه لا يعرف طبيعة النادي ولا أسلوب كرة القدم، بجانب اختلاف اللغة.

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