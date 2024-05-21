صلاح يدخل قائمة المرشحين لأفضل تشكيل بالموسم في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، قائمة المرشحين للتشكيل الأفضل في الموسم المنصرم للبريميرليغ، الذي انتهى منذ أيام قليلة، بتتويج مانشستر سيتي.

وشهدت قائمة المرشحين تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، الذي ينافس 9 لاعبين آخرين في مركز وسط، أبرزهم فيل فودين وبرناردو سيلفا ثنائي مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، وكول بالمر لاعب تشيلسي.

وطالبت رابطة الدوري الإنجليزي، جماهير كرة القدم حول العالم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار اللاعبين الأفضل من وجهة نظرهم، بالموسم الأخير من البريميرليغ.

ولعب صلاح 32 مباراة مع ليفربول الموسم المنقضي، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 10 أهداف.

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