وسائل إعلام أفريقية ترد على المقطع المتداول لانتحار مشجع كيني بسبب أرسنال

المصدر: البيان

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ردت وسائل إعلامٍ أفريقيةٍ، على ما أُشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انتحارٍ مشجعٍ لأرسنال الإنجليزي في كينيا، بسبب تفريط فريقه في لقب الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي بالجولة الـ 38 والختامية من المسابقة على حساب ويست هام يونايتد بنتيجة 3-1، ليحسم اللقب لصالحه على الرغم من تفوق أرسنال على إيفرتون بنتيجة 2-1، واختتم مانشستر سيتي المسابقة بـ91 نقطةٍ في جعبته، مقابل 89 نقطةٍ في رصيد أقرب مطارديه.

وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيرٍ لرجل كينيٍ شنق نفسه مرتديا قميص أرسنال، لتزعم الحسابات الكروية بأنه قد قتل نفسه بسبب فقدان اللقب.

وأكد موقع "غانا ويب" الإخباري على أن أيا من الصحف والمواقع الإخبارية الكينية الموثوقة لم يؤكد على صحة انتحار الرجل الظاهر في الفيديو بسبب فقدان لقب الدوري الإنجليزي، أو حتى على صحة انتحاره بعد منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من المسابقة.

ولفت الموقع إلى أن القصة تتشابه بشكلٍ مريبٍ مع قصةٍ أُذيعت في 2009 عن مشجعٍ أرسناليٍ كينيٍ آخر قد أنهى حياته، ولكن آنذاك بسبب الخسارة من مانشستر يونايتد.

وزعم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن مقطع الفيديو في حد ذاته قديمٌ، ويعود إلى قصة انتحار المشجع الأرسنالي في 2009.

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