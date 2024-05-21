مبابي يتجاهل الخليفي في حفل الوداع.. ولقاء مرتقب بين ماكرون وبيريز

المصدر: البيان

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واصل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، تجاهله لناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.

وكان مبابي تجاهل الخليفي في فيديو إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان، الذي نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، دعا مبابي ما يزيد عن 250 شخصًا في مطعم "جيجي" في باريس، أمس الإثنين، وألقى عليهم خطاب الوداع، وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مبابي لم يوجه الدعوة للخليفي من أجل الحضور لأن العلاقة بينهما متوترة.

وسبق أن كشفت تقارير فرنسية أن مبابي وناصر الخليفي تشاجرا في ملعب حديقة الأمراء قبل مباراة تولوز في الدوري الفرنسي، ويعود ذلك إلى أن الخليفي طلب من مبابي، تفسير سبب عدم ذكر اسمه في الفيديو الذي نشره وأعلن من خلاله الرحيل عن الفريق.

لكن سرعان ما تحول الأمر لانفجار وتوترت الأجواء بينهما بشدة في هذا اللقاء، وقال أحد شهود العيان إن "الجدران اهتزت" بسبب المشاجرة بين الطرفين، وذكرت العديد من التقارير أن مبابي لديه اتفاق نهائي بشأن الانتقال مجانًا إلى صفوف ريال مدريد، الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون كان على رأس حضور حفل مبابي، إضافة إلى عدد كبير من لاعبي الفريق الباريسي، كما تواجد أيضًا ويلفريد مبابي والد مبابي، وكذلك والدته الجزائرية فايزة العماري.

وتحدثت العماري لوسائل الإعلام المتواجدة خارج المطعم، قائلة: "باريس مدينة ساحرة حقًا"، وبسؤالها أين سيلعب مبابي في الموسم المقبل، أجابت بابتسامة: "أعتقد أنكم تعرفون، أليس كذلك؟".

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فيديو لخطاب مبابي، الذي قال فيه: "هنا نحن عائلة واحدة. جميع الأشخاص هنا، أعتبرهم أعزاء علي، لذا سيكون من السهل علي التحدث وفتح قلبي لكل شخص، لا توجد أي كلمات يجب نقلها، ولا رسائل غامضة. هؤلاء الناس الذين أريد حقًا أن أشكرهم من أعماق قلبي. وجودكم هنا يعني أنكم في وقت ما أثرتم في حياتي".

لقاء مرتقب بين بيريز ورئيس فرنسا

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، وصل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة باريس، رفقة إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد.

وتتعلق الزيارة بحضور حفل مقرر أن يقام بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتمت دعوة ريال مدريد إلى هذا الحدث باعتباره أحد الفرق المؤسسة وباعتباره الفريق الأكثر نجاحًا في أوروبا برصيد 14 لقبًا في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، صرح في الأسابيع الأخيرة أنه سيحاول إقناع النادي الجديد لكيليان مبابي بالسماح له بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، وأوضحت أن ماكرون قد يناقش الأمر مع بيريز عندما يلتقي الطرفان في حدث "فيفا".

وكان ريال مدريد أرسل بالفعل بريدًا إلكترونيًا إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يؤكد فيه أنه لن يسمح للاعبيه الفرنسيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية إذا شاركوا في اليورو.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن بيريز سيلتقي ماكرون بالفعل في مأدبة غداء بقصر الإليزيه، اليوم، وأكدت أن الرئيس الفرنسي يتطلع لإجراء محادثات مباشرة مع بيريز لإقناعه بالسماح لمبابي وباقي اللاعبين الفرنسيين بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وحضر تييري هنري، أسطورة فرنسا ومدرب منتخب الديوك الأولمبي، أيضًا في حفل فيفا رفقة فلورنتينو بيريز.

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