استبعاد راشفورد من قائمة منتخب إنجلترا لبطولة يورو 2024

المصدر: البيان

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قرر غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، استبعاد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، من قائمة الأسود الثلاثة في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن راشفورد خارج القائمة المؤقتة التي سيعلنها غاريث ساوثغيت، مساء الثلاثاء، وستضم 30 لاعبًا على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى راشفورد، عانى هذا الموسم رفقة مانشستر يونايتد، حيث سجل 7 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي.

وكان راشفورد لاعبًا أساسيًا في منتخب إنجلترا منذ عام 2016، حيث خاض 60 مباراة دولية وسجل 17 هدفًا.

وتواجد راشفورد ضمن قائمة منتخب إنجلترا التي شاركت في نهائيات كأس العالم 2018 و2022، وكذلك يورو 2020.

وذكرت التقارير أيضًا أن غاريث ساوثغيت استبعد جوردان هندرسون، وبن تشيلويل، وريس جيمس.

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