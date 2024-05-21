توني كروس يعلن اعتزاله ويكشف عن البطولة الأخيرة له

المصدر: البيان

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أعلن الألماني توني كروس نجم ريال مدريد، اعتزاله لعبة كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وكتب توني كروس عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام": "17 يوليو 2014 يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غير حياتي، كانت البداية لفصل جديد في أكبر نادٍ في العالم، بعد 10 سنوات، في نهاية هذا الموسم سينتهي هذا الفصل".

وأضاف: "لن أنسى أبدًا هذا الوقت الناجح، وأود أن أشكر بشكل خاص كل من استقبلني بقلب مفتوح ووثق بي. أود أن أشكركم أيها المدريديستا الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم من اليوم الأول حتى اليوم الأخير".

وأكمل: "يعني هذا القرار أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة الأمم الأوروبية، قلت دائمًا ريال مدريد آخر نادٍ لي. أنا سعيد وفخور، لأن في رأيي وجدت التوقيت المناسب لقراري وأنني استطعت اختياره بنفسي".

وأتم توني كروس رسالته، قائلاً: "كان طموحي دائمًا أن أنهي مسيرتي في قمة مستواي. من الآن فصاعدًا، هناك فكرة واحدة فقط، أن نتوج باللقب 15 في دوري الأبطال، يحيا مدريد ولا شيء غيره".

وكانت إدارة ريال مدريد، تحاول إقناع توني كروس بالتجديد لموسم آخر، لكنه قرر وضع حد لمسيرته.

ومن جانبه قال ريال مدريد، في بيان رسمي: "يود النادي أن يعرب عن امتنانه وحبه لتوني كروس الذي أصبح بالفعل جزءا من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة في نادينا وكرة القدم العالمية، وصل توني كروس إلى نادينا في 2014، وكان لاعبا أساسيا في واحدة من أكثر المراحل نجاحا على مدار 122 عاما من تاريخ ريال مدريد. خلال العشر سنوات التي دافع فيها عن قميصنا وشعارنا".

وتابع البيان: "حقق كروس 22 لقبا في 463 مباراة، وهي 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، و5 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني, بالإضافة للألقاب التي حصل عليها مع الريال. توج كروس بطلا للعالم مع منتخب ألمانيا في مونديال 2014 في البرازيل، كما أنه مع بايرن ميونخ، فاز بدوري الأبطال، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، و3 ألقاب بالدوري الألماني، ومثلها بكأس ألمانيا، بالإضافة إلى لقبين في السوبر الألماني".

وواصل البيان: "على المستوى الفردي، تم اختيار توني كروس 3 مرات في الفريق المثالي للفيفا وتم إعلانه كأفضل لاعب صانع ألعاب عام 2014 من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في كوريا 2007، سيظل توني كروس إلى الأبد في قلوب جميع عشاق ريال مدريد بسبب أسلوبه الاستثنائي، وكونه لاعبا أعطى كل ما لديه لهذا القميص، وهو دائما يمثل قيم ريال مدريد".

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد: "توني كروس واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد وهذا النادي كان وسيظل دائما منزله".

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