شارك في نهائيات كأس العالم 4 مرات...وفاة المدافع الألماني السابق كارل هاينز شنلينغر عن 85 عاماً

المصدر: وكالات

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توفى كارل هاينز شنلينغر، الذي لعب لصالح منتخب ألمانيا الغربية في نهائيات كأس العالم أربع مرات، بما فيها نهائي نسخة عام 1966، عن عمر ناهز 85 عاماً.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم ونادي كولونيا الذي كان شنلينغر يلعب لصالحه، يوم الثلاثاء، إنه توفى، دون الخوض في تفاصيل.

خاض شنلينغر 17 مباراة مع منتخب ألمانيا الغربية في نهائيات كأس العالم نسخ أعوام 1958 و1962 و1966 و1970، وشارك في 47 مباراة دولية إجمالاً.

وكانت أقرب فرصة لشنلينغر للفوز بكأس العالم في عام 1966، عندما خسر فريقه 4-2 أمام منتخب إنجلترا في الوقت الإضافي.

وبعدها بأربع سنوات، أحرز هدفه الدولي الوحيد في المباراة التي خسرها أمام إيطاليا بنتيجة 4-3 في الوقت الإضافي في الدور قبل النهائي، والتي أطلق عليها "مباراة القرن".

حينما كانت انتقالات كرة القدم الدولية نادرة، قضى شنلينغر معظم حياته المهنية يلعب لصالح أندية إيطالية. وفاز بكأس أوروبا عام 1969 عندما تغلب ميلان على أياكس الهولندي 4-1 في النهائي.

كما فاز شنلينغر بلقب دوري ألمانيا الغربية مع كولونيا عام 1962، وبكأس إيطاليا أربع مرات مع روما وميلان، وبالدوري الإيطالي مع ميلان عام 1968، وبكأس الكؤوس الأوروبية مرتين مع ميلان.

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