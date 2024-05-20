بنزيما نادم على تجربة اتحاد جدة وتمسك سعودي باستمراره

المصدر: البيان

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كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، للمقربين منه عن شعوره بالندم والإحباط بسبب تجربته مع اتحاد جدة، مقارنة بما كان عليه في ريال مدريد.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن كريم بنزيما يرغب في الخروج من الاتحاد، إلا أن صندوق الاستثمار السعودي لا يريد رحيل اللاعب، على الأقل في أول 3 سنوات من العقد.

وأكدت الشبكة الإسبانية أنه من الممكن أن يعمل صندوق الاستثمار على نقل بنزيما إلى ناد آخر في الدوري السعودي.

وتابعت أنه في حالة وصول عرض ضخم من أوروبا إلى بنزيما، سيتم السماح له بالرحيل.

وانضم بنزيما (36 عاما) لصفوف الاتحاد في يونيو 2023، بعد رحلة تاريخية مع ريال مدريد امتدت 14 عامًا، أصبح خلالها أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الميرنغي، وفشل بنزيما في مواصلة تقديم مثل هذه العروض بالملاعب السعودية، حيث شارك مع الاتحاد في 29 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 8 أهداف.

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