بعد رحيل المدرب عن ليفربول.. محمد صلاح يوجه رسالة وداع لكلوب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه محمد صلاح نجم ليفربول، رسالة وداع لمدربه الألماني يورغن كلوب، الذي رحل عن تدريب الريدز.

ورحل كلوب عن تدريب ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، بعد رحلة طويلة داخل ملعب أنفيلد بدأت عام 2015، وحقق خلالها 8 ألقاب.

ونشر صلاح، عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعه بكلوب، وكتب عليها: "لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية، أتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل، وآمل أن نلتقي مرة أخرى".

الجدير بالذكر، أن كلوب كان صاحب فكرة التعاقد مع صلاح عام 2017، قادمًا من روما ومعه نجح النجم المصري في تحقيق العديد من الأرقام القياسية.

ودخل صلاح وكلوب في مناقشة حامية على الخط قبل أسابيع قليلة، خلال مباراة ليفربول ووست هام في البريميرليغ، التي انتهت بالتعادل (2-2).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز