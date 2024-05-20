أوكرانيا تؤكد مشاركتها في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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أكد ماتفيف بيدني وزير الرياضة الأوكراني في كييف اليوم الاثنين أن بلاده سترسل بعثة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 ، رغم الحرب المستمرة مع روسيا.

وأكد بيدني أن أوكرانيا سجلت انتصارا بالفعل بعد استبعاد روسيا من الحركة الأولمبية، عقب غزو أوكرانيا مطلع عام 2022.

ووصف فاديم جوتزيت رئيس اللجنة الأولمبية الأوكرانية المشاركة في الأولمبياد بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس بأنها أشبه بإرسال رسالة مؤثرة.

وأضاف أنه "بالفعل انتصار أن نتمكن من المشاركة وسط ظروف التدخل العسكري، الرياضييون يستعدون للدورة الأولمبية تحت الصواريخ والقنابل".

وأشار جوتزيت إلى أن أغلب الرياضيين الأوكرانيين يجرون استعداداتهم خارج البلاد.

وجرى السماح بمشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروس في أولمبياد باريس، كرياضيين محايديين دون رفع علمي البلدين أو ترديد النشيد الوطني لهما.

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