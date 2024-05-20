استبعاد ديبالا.. سكالوني يختار قائمة منتخب الأرجنتين لكوبا أمريكا

المصدر: وكالات

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أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة فريقه لخوض مواجهتي كولومبيا وجواتيمالا وديًا، استعدادا لبطولة كوبا أمريكا هذا الصيف.

وبحسب شبكة "TYC" الأرجنتينية، فإن القائمة التي أعلنها سكالوني تضم 29 لاعبا، ومن ثم سيتم تقليصها إلى 26 سينضمون لمنافسات كوبا أمريكا.

وشهدت القائمة تواجد الأسطورة ليونيل ميسي، بالإضافة إلى أنخيل دي ماريا، والمهاجم لاوتارو مارتينيز، إلى جانب أليخاندرو جارناتشو، بينما تم استبعاد نجم روما باولو ديبالا.

وأشارت الشبكة إلى أن الجميع فوجئ بعدم استدعاء ديبالا دون الكشف عن سبب ذلك، وأوضحت أن ديبالا تمكن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 9 أهداف خلال مشاركته مع روما في الموسم الجاري.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني)، جيرونيمو رولي (أياكس الهولندي)، إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي).

الدفاع: نوهيل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)، ليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي)، جونزالو مونتييل (نوتينجهام فورست الإنجليزي)، جيرمان بيزيليا (ريال بيتيس الإسباني)، لوكاس كواترا (فيورنتينا الإيطالي)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، نيكولاس تاليافيكيو (ليون الفرنسي).

الوسط: فالنتين باركو (برايتون الإنجليزي)، جويدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)، رودريجو دي باول (أتلتيكو مدريد الإسباني)، إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، إنزو فرنانديز (تشيلسي الإنجليزي)، جيوفاني لوسيلسو (توتنهام الإنجليزي)، فالنتين كاربوني (مونزا الإيطالي).

الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)، أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، إيمليانو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي).

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