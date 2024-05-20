قائمة البرازيل لكوبا أمريكا.. استبعاد إيدرسون وضم حارس ساو باولو بدلاً منه

المصدر: وكالات

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أكمل دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي، قائمة الفريق المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، بضم كل من المدافع بريمر (يوفنتوس) ولاعب الوسط إيدرسون (أتالانتا) والمهاجم بيبي (بورتو).

وتم استدعاء اللاعبين الثلاثة، بعدما قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) يوم الخميس الماضي السماح بضم 3 لاعبين إضافيين لكل منتخب قبل المشاركة ببطولة كوبا أمريكا، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 20 من يونيو و14 يوليو المقبل.

وقال دوريفال في تصريحات للاتحاد البرازيلي لكرة القدم "جميع اللاعبين - بعيدا عن توقيت استدعائهم - يصلون على قدم المساواة للتنافس والقتال من أجل حجز مركز في التشكيل الأساسي للفريق".

على جانب آخر، استبعد المنتخب البرازيلي، إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، من القائمة المشاركة ببطولة كوبا أمريكا بسبب إصابته بكسر في الوجه.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مساء أمس الأحد أن مدرب السليساو استدعى رافائيل حارس مرمى ساو باولو بدلا من إيدرسون، والذي كان سيشارك أساسيًا في البطولة القارية لكن تأكد غيابه عنها.

وتعرّض إيدرسون (30 عامًا) لكسر في الوجه يوم الثلاثاء الماضي إثر اصطدامه بالأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع توتنهام، خلال مواجهة الفريقين التي فاز فيها السيتي بهدفين دون رد بالبريميرليغ.

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