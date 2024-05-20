ليفربول يعلن تعيين آرني سلوت مدربًا جديدًا للفريق خلفًا لكلوب

المصدر: البيان

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أعلن نادي ليفربول، تعيين آرني سلوت مدرباً جديداً خلفاً لمدربه التاريخي السابق الألماني يورغن كلوب، والذي أنهى مهمته مع الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

ونشر ليفربول بياناً عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلاً: "يمكننا أن نؤكد توصلنا لاتفاق مع آرني سلوت ليصبح المدرب الجديد للنادي، وسيتولى منصبه رسميًا 1 يونيو 2024، وفقًا لتصريح العمل".

وتولى سلوت تدريب نادي فينورد الهولندي منذ عام 2021، وفاز بلقب الدوري الهولندي موسم 2022-2023 إلى جانب كأس هولندا هذا الموسم.

ووصل فينوورد أيضًا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في موسم سلوت الأول مع النادي.

وكان كلوب أعلن يناير الماضي أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الجاري، على الرغم من أن تكهنات ربطت تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن وروبن أموريم مدرب سبورتنغ لشبونة بالمنصب، لكن سلوت (45 عاما) حصل عليه.

وكان سلوت مدد عقده مع فينورد في نهاية الموسم الماضي حتى 2026، وذكرت تقارير إعلامية أن ليفربول بحاجة إلى دفع مبلغ (لم يكشف عنه) للنادي الهولندي مقابل الحصول على خدمات المدرب.

وربطت تكهنات سلوت باحتمال تدريب توتنهام هوتسبير نهاية الموسم الماضي، قبل أن يمدد عقده مع فينورد، وجذب أسلوبه الهجومي ليفربول.

وفي موسمه الأول، قاد فينورد إلى المركز الثالث وفاز بلقب الدوري العام الماضي، وهذا الموسم، حرمه أيندهوفن الرائع من تكرار الفوز باللقب.

واجتذب نجاح سلوت وكرة القدم الممتعة التي يقدمها اهتمام عدة أندية إنجليزية بما في ذلك كريستال بالاس وليدز يونايتد، قبل أن يحاول توتنهام إغرائه بالانتقال إلى شمال لندن في نهاية الموسم الماضي، لكنه قرر البقاء في فينوورد، وتمديد عقده، لكن نهج ليفربول أثبت أنه لا يقاوم وسيتولى سلوت الآن مهمة خلافة كلوب المحبوب الذي انضم في عام 2015 وبنى إرثًا على مدار ما يقرب من 500 مباراة.

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