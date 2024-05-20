غوارديولا عن رحيل كلوب: سأفتقده.. أوصلني لمستوى آخر كمدرب

المصدر: البيان

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لم يستطع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تمالك نفسه في ليلة تتويج فريقه بطلاً للدوري الإنجليزي، بسبب رحيل نظيره يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، عن صفوف الريدز بنهاية هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، فإن الدموع غلبت غوارديولا، فور سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن مغادرة كلوب ملاعب الدوري الإنجليزي، بعد 9 سنوات أمضاها مع ليفربول.

ورد غوارديولا متأثرًا: "سأفتقده بشدة.. يورغن كان جزءًا مهمًا من حياتي، وأوصلني لمستوى آخر كمدرب".

وتابع: "أعتقد أن كلينا يحترم الآخر بشكل لا يُصدق، ولدي شعور بأنه سيعود.. أريد شكره فقط على كلماته بشأني".

وكان كلوب قد وصف غوارديولا بالمدرب الأفضل في العالم، مؤكدًا أن مانشستر سيتي لم يكن ليصل إلى تلك النجاحات، مع مدير فني آخر.

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