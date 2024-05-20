مانشستر سيتي يدخل قائمة تاريخية ويقترب من معادلة رقم ريال مدريد

المصدر: البيان

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احتفلت جماهير مانشستر سيتي، بتتويج فريقها بطلاً للدوري الإنجليزي، للموسم الرابع على التوالي.

ونجح مانشستر سيتي في حرمان أرسنال من اللقب بفارق نقطتين فقط، بعد صراع شرس طوال الأشهر القليلة الماضية.

ولأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، يتمكن فريق من حصد اللقب في 4 سنوات متتالية.

وألقت شبكة "سكاي سبورتس" الضوء على انضمام مانشستر سيتي لقائمة تاريخية، تضم أنجح الفرق التي استطاعت الحفاظ على لقبها في مواسم متتالية بالدوريات الأوروبية الكبرى.

واقترب مانشستر سيتي من رقم ريال مدريد القياسي في الدوري الإسباني، والذي يتمثل في قدرته على التتويج باللقب 5 مرات متتالية، لكن السيتيسينز لا يزال بعيدًا عن الرقم التاريخي، الذي يملكه بايرن ميونخ، بتتويجه بطلا للدوري الألماني 11 مرة متتالية بين عامي 2013 و2023.

ويأتي يوفنتوس خلف بايرن، بـ 9 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، ثم ليون الفرنسي 7 ألقاب، وريال مدريد 5، ومن بعده مانشستر سيتي 4، بالتساوي مع باريس سان جيرمان.

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