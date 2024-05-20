كلوب يهتف مع جماهير ليفربول باسم خليفته

المصدر: وكالات

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ودع ليفربول مدربه الألماني يورغن كلوب، بعد 8 سنوات ونصف، وسط أجواء عاطفية، عقب الفوز على وولفرهامبتون (2/0) أمس الأحد، في ختام الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب لجماهير ليفربول خلال كلمة الوداع: "أنا مندهش للغاية، اعتقدت أنني سأتمزق من مشاعر الفراق، لكني لست كذلك.. أنا سعيد للغاية، ولا أصدق ذلك".

وأضاف المدرب الألماني: "أنا سعيد بكم جميعا وبهذه الأجواء والمباراة والفوز، وكوني جزءا من العائلة، وهذه الاحتفالية، إنها مذهلة.. شكرا جزيلا لكم".

وبدا كلوب واثقا في مستقبل ليفربول، قائلا: "لا أعتبر رحيلي نهاية، بل مجرد بداية، لأنني رأيت اليوم فريق عامرا بالمهارات والمواهب الشابة ومبدع، ويتسم بالرغبة القوية".

وواصل: "أحظى باهتمام مبالغ فيه، على مدار الأسابيع الأخيرة، وهذا أمر غير مريح حقا.. لقد رأيت البعض يبكي، وهو ما سيحدث لي الليلة، لأنني سأفتقد الناس.. لكن التغيير جيد ومطلوب".

وهتف يورغن كلوب مع الجماهير باسم خليفته أرني سلوت، المدير الفني الجديد للفريق، الذي سيتولى المهمة في الصيف المقبل، مضيفًا: "ستبذل قصارى جهدك، والكل يرحب بك، مثلما رحبوا بوصولي".

ورحل كلوب عن ليفربول، محققا أعلى نسبة انتصارات بين مدربي النادي 62%، كما بات أول مدرب يحقق الفوز في مباراته الأخيرة مع الفريق الإنجليزي، منذ مات ماكوين في عام 1928.

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