مودريتش على رأس قائمة كرواتيا لأمم أوروبا

المصدر: وكالات

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يتصدر لوكا مودريتش، قائمة المنتخب الكرواتي الأولية لبطولة أمم أوروبا يورو 2024؛ حيث ينتظر أن تكون هذه البطولة هي آخر بطولة كبرى يخوضها لاعب ريال مدريد مع منتخب بلاده.

وتواجد مودريتش، 38 عامًا، في القائمة التي أعلنها زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الكرواتي، اليوم الإثنين.

ويعتزم مودريتش اللعب في يورو 2024 التي تقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا؛ حيث ستكون هذه هي البطولة التاسعة الكبرى التي يخوضها مودريتش مع المنتخب الكرواتي، منذ مشاركته للمرة الأولى في بطولة كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا.

وشارك مودريتش، الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، في 174 مباراة دولية وساعد المنتخب الكرواتي في احتلال المركز الثاني بكأس العالم 2018 واحتلال المركز الثالث في 2022، كما توج بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2018.

وتضم القائمة، المدافع يوشكو جفارديول، وماتيو كوفاسيتش، من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى 4 لاعبين من الدوري الألماني بينهم بيب ستانيسيتش، لاعب باير ليفركوزن بطل الدوري، وأندريج كراماريتش، مهاجم هوفنهايم الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى بايرن ميونخ، السبت الماضي.

واختار داليتش أيضا 9 لاعبين احتياطيين محتملين، ويجب أن يتم إرسال القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا قبل يوم 7 يونيو المقبل.

ولم يصل المنتخب الكرواتي لأبعد من دور الثمانية في منافسات أمم أوروبا، ويلتقي مع منتخبات إيطاليا، حامل اللقب، وإسبانيا وألبانيا في دور المجموعات بالبطولة التي تقام في ألمانيا، وسيتجمع الفريق يوم الأحد للدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوعين في رييكا، حيث يخوض مباراتين وديتين أمام مقدونيا الشمالية يوم يونيو وأمام البرتغال بعدها بخمسة أيام.

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