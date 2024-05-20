سيدات برشلونة تتسببن في تأجيل حسم مصير تشافي

المصدر: البيان

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قرر خوان لابورتا رئيس برشلونة، تأجيل الاجتماع الحاسم لمستقبل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، لوقت لاحق.

ووفقًا لصحيفة "آس"، فإن لابورتا قرر تأجيل اجتماعه المصيري مع تشافي حتى بعد مباراة إشبيلية، لعدم تشتيت انتباه فريق السيدات، الذي سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا في ليون، السبت المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام لابورتا المفاجئ بفريق السيدات مثير للفضول، خاصة أنه لم يحضر تسليمهن للكأس مؤخرًا، بسبب عدم مناسبة الأمر لجدوله الزمني.

وقالت تقارير إسبانية، أمس الأحد، إن الإدارة تقيم أيضًا خيار منح مهمة قيادة الفريق الأول لبرشلونة إلى جوناثان جيرالديز مدرب فريق السيدات.

وأوضحت أن لابورتا يتمسك برحيل تشافي، ولو كان برشلونة يملك الأموال لصدر قرار الإقالة بالفعل، خاصة أن تصريحات تشافي حول عدم قدرة الفريق على منافسة ريال مدريد وبقية الأندية الأوروبية الكبرى بسبب ظروف النادي الاقتصادية، أثارت حفيظة لابورتا.

وذكرت الصحيفة أن لابورتا قد يكرر مع تشافي، ما فعله رفقة رونالد كومان، وهو مبدأ "ستبقى لأنني لم أجد مدربًا غيرك"، مشيرة إلى أن برشلونة لديه خيار التعاقد مع مدرب بتكلفة زهيدة، وهو رافا ماركيز الذي يقود فريق الرديف، لكنه اسم لا يحظى بإجماع في مجلس الإدارة.

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