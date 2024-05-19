مطر الطاير يهنئ منصور بن زايد بالإنجاز الجديد لمانشستر سيتي

المصدر: البيان

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هنَّأ معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة فوز مانشستر سيتي باللقب الرابع على التوالي والعاشر في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال معاليه: «أجمل التهاني والتبريكات نرفعها إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مالك مجموعة سيتي للأندية الرياضية الأكبر في العالم، لمناسبة فوز مانشستر سيتي باللقب الرابع على التوالي والعاشر في الدوري الانجليزي الممتاز».

وأضاف: «كما أهنئ أخي معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة المجموعة بهذا اللقب الجديد»، متمنياً للنادي إضافة لقب جديد في نهائي الكأس، وتحقيق المزيد من الإنجازات القادمة التي تؤكد مكانة النادي عالمياً.

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