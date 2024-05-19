فيل فودين.. "أيقونة" الكرة الانجليزية

المصدر: وام

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يعد فوز فيل فودين لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023 -2024 ، دليلا واضحا على مكانة أكاديمية مانشستر سيتي وقوتها باعتباره أحد خريجيها الواعدين.

وحصد فودين (23 عاماً) جائزة رابطة دوري المحترفين كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تقديراً لعطائه وادائه مع مانشستر سيتي، ومساهمته في التتويج بلقب الدوري للمرة العاشرة في تاريخه.

وسجل فودين 27 هدفا في جميع المسابقات، من بينهم 19 هدفاً في الدوري آخرهم هدفان في مرمى وست هام ..احتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق، وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه في جميع المسابقات.

وجذب فودين اهتمام مدربه بيب جوارديولا منذ فترة طويلة، حيث رأي فيه لاعبا متعدد الأدوار قادرا على الإبهار على مستوى الخط الهجومي، وكذلك القيام بالواجبات في خط الوسط على خير وجه..وهو ما أكده جوارديولا في أكثر من مناسبة ووصفه بأنه لاعب موهوب بالفطرة ومميز جداً، ويعتبره جوارديولا اللاعب الأكثر، موهبة وتطوراً الذي رآه في مسيرته كلاعب أو كمدرب، وهو ما قاله عنه قبل 5 أعوام وتحديدا في عام 2019 وكان عمر اللاعب وقتها 18 عاماً.

التطور الكبير الذي يظهره فودين مع فريقه انعكس إيجابا على ارتفاع قيمته السوقية بشكل كبير لتبلغ، وفق موقع "ترانسفير ماركت" 130 مليون يورو، ليحتل المركز الثاني في قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في فريقه بعد إيرلينج هالاند الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو، والخامس على العالم بعد هالاند وبيلينجهام وكيليان مبابي (جميعهم 180 مليون يورو)، وجونيور فينسيوس (150 مليون يورو).

هذا ما جعل تشيكي بيجيريستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي يؤكد أن فيل فودين مثال واضح لقوة أكاديمية مانشستر سيتي، ويمهد الطريق لتألق آخرين أمثال ريكو لويس وأوسكار بوب لترك بصمتهم أيضا على الفريق الأول في الفترة المقبلة.

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