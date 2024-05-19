بين السيتي وأرسنال..السيناريوهات المحتملة للفائز بلقب الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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تقام اليوم الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتدم التنافس بين مانشستر سيتي وأرسنال على لقب الدوري في سيناريو مشوق.

فيما يلي السيناريوهات المحتملة لتحديد الفائز باللقب:

فوز مانشستر سيتي: إذا حقق مانشستر سيتي الفوز في مباراته الأخيرة ضد وست هام، سيتوج باللقب للمرة الرابعة على التوالي بغض النظر عن نتيجة مباراة أرسنال ضد إيفرتون.

تعادل مانشستر سيتي وفوز أرسنال: إذا انتهت مباراة مانشستر سيتي بالتعادل وفاز أرسنال في مباراته، سيتساوى الفريقان في عدد النقاط. في هذه الحالة، سيتم تحديد الفائز باللقب بناءً على فارق الأهداف، الذي قد يمنح الأفضلية لأرسنال.

خسارة مانشستر سيتي وفوز أرسنال: إذا خسر مانشستر سيتي مباراته وفاز أرسنال، سيحصد أرسنال اللقب بفارق النقاط، ويحقق لقبه الأول منذ عام 2004.

تعادل أو خسارة أرسنال: إذا تعادل أو خسر أرسنال في مباراته، سيتوج مانشستر سيتي باللقب بغض النظر عن نتيجته ضد وست هام.

هذه السيناريوهات تجعل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز مثيرة للغاية.

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