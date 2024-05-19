باولو مونتيرو مدرباً ليوفنتوس حتى نهاية الموسم

المصدر: وكالات

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قرر نادي يوفنتوس الإيطالي الاستعانة بالأوروجوياني باولو مونتيرو في منصب المدير الفني المؤقت حتى نهاية الموسم في أعقاب إقالة ماسيميليانو أليجري.

وأعلن يوفنتوس أمس الأول الجمعة إقالة أليجري بسبب سلوكه خلال وبعد نهائي كأس إيطاليا حيث تعرض للطرد، الأمر الذي أنهى التكهنات طويلة الأمد بشان مصيره.

وسيتولى مونتيرو الذي يدرب فريق يوفنتوس للشباب تحت 19 عاما، المسؤولية الفنية للفريق الأول في أخر مباراتين من الموسم ، أمام بولونيا غدا الاثنين وأمام مونزا الأحد المقبل.

وفاز مونتيرو /52 عاما/ بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي كمدافع في صفوف يوفنتوس بين عامي 1996 و2005، وسيشرف على أول حصة تدريبية للفريق اليوم الاحد.

وذكر يوفنتوس في بيان اليوم الاحد "باولو أسطورة يوفنتوس، أولا داخل الملعب، وشخص يحمل الحمض النووي للنادي منذ زمن بعيد".

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