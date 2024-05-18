ليفركوزن يقتحم قائمة أبطال لا يعرفون الهزيمة بعد تتويجه التاريخي بالدوري الألماني

المصدر: وكالات

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زين فريق باير ليفركوزن تتويجه بلقب الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم لأول مرة في تاريخه عن جدارة واستحقاق بمسيرة إعجازية تحت قيادة مديره الفني الإسباني تشابي ألونسو.

أنهى ألونسو ولاعبوه هيمنة العملاق بايرن ميونخ على الدوري الألماني على مدار 11 موسما متتاليا وحققوا اللقب التاريخي بإنجاز غير مسبوق في تاريخ الدوري الألماني.

وختم ليفركوزن مشواره بالفوز على أوجسبورج بنتيجة 1/2 اليوم السبت في الجولة 34 والأخيرة، لينتزع لقبه بمسيرة خالية من الهزائم على مدار 34 جولة محققا 28 فوزا مقابل 6 تعادلات، وبثاني أقوى خط دفاع في المسابقة ، حيث استقبل مرماه 24 هدفا.

ويمتد الموسم التاريخي لباير ليفركوزن بسجل خال من الهزائم على مدار 51 مباراة في جميع المسابقات منذ بداية الموسم، ليصبح أول فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يحقق هذا الإنجاز، ساعيا أيضا وراء ثلاثية تاريخية بعد التأهل لنهائي كأس ألمانيا وبطولة الدوري الأوروبي.

وقدم تشابي ألونسو العديد من الوجوه الجديدة التي لمعت بأداء قوي يجذب اهتمام العديد من الأندية الكبيرة مثل فلوريان فيرتز نجم الفريق وجوناثان تاه قلب الدفاع، وروبرت أندريتش لاعب الوسط الذين سيكونوا حاضرين في قائمة منتخب ألمانيا لبطولة يورو 2024 إضافة إلى المفاتيح الهجومية فيكتور بونيفيس وباتريك شيك وأمين عدلي وجيريمي فريمبونج وناثانيل تيلا وباتريك شيك، إضافة إلى الظهير الأيسر أليخاندرو جريمالدو، ولاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا.

وبفوزه بلقب الدوري الألماني بدون هزيمة دخل باير ليفركوزن قائمة تاريخية تضم كوكبة من عمالقة القارة الأوروبية سبق لهم الصعود لمنصات التتويج في الدوريات المحلية دون أن يذوقوا طعم الخسارة أمام منافسيهم.

وتكررت معجزة ليفركوزن مرتين في الدوري الاسكتلندي عندما فاز فريق جلاسجو رينجرز بلقب الدوري في موسم 2021/2020 بعد الفوز في 32 مباراة مقابل ستة تعادلات على مدار 38 جولة.

وقبلها فاز فريق سيلتيك بالدوري الاسكتلندي بمعدل أفضل على مدار 38 جولة أيضا حيث فاز في 34 مباراة مقابل 4 تعادلات في موسم 2017/2016 تحت قيادة المدرب الأيرلندي برندان رودجرز.

وفي إيطاليا صعد فريق يوفنتوس لمنصة التتويج عندما حقق 23 فوزا مقابل 15 تعادلا في 38 جولة بموسم 2012/2011 تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وقبلها حقق ميلان نفس الإنجاز في موسم 1992/1991 تحت قيادة فابيو كابيلو، ولكن على مدار 34 مباراة بفوزه في 22 مباراة مقابل 12 تعادلا، وتوج جنوى بنفس السيناريو في موسم 1923/1922.

في المقابل كان فريق بيروجيا حالة استثنائية في موسم 1979/1978 عندما أنهى مشواره بدون هزيمة ولكنه لم يتوج باللقب بل حل وصيفا لفريق ميلان.

وتضم كوكبة أبطال الدوريات الأوروبية بدون هزيمة أسماء أخرى بارزة مثل ريال مدريد الإسباني في موسم 1932/1931 وأتلتيك بيلباو في موسم 1930/1929.

وكان أرسنال الإنجليزي بطلا لآخر معجزات الدوري الإنجليزي بتتويجه باللقب بدون هزيمة في موسم 2004/2003 تحت قيادة المدرب الفرنسي أرسين فينجر، وسبقه بريستون نورث إند في القرن قبل الماضي بموسم 1889/1888.

وتضم لائحة الشرف أيضا أياكس أمستردام الذي فاز بالدوري الهولندي مرتين بدون هزيمة في عامي 1919 و1945، وأولمبياكوس اليوناني مرتين في 1948 و1955 وغريميه باناثنياكوس في 1964 وباوك في 2019.

وحقق نفس الإنجاز أيضا عملاقا الدوري البرتغالي بنفيكا مرتين في عامي 1973 و1978، ومنافسه التقليدي بورتو في 2011 و2013، بخلاف إنجاز مماثل لبيشكتاش التركي في موسم 1992/1991.

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