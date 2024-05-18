كلوب يودع ليفربول وجماهيره بكلمات مؤثرة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ودع المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، جماهير فريقه بفيديو مؤثر قبل قيادته "الريدز" للمرة الأخيرة في لقاء ولفرهامبتون غداً الأحد.

ونشر كلوب عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو يوثق مجموعة من اللحظات الجميلة والمؤثرة في مسيرته مع ليفربول، قبل أن يظهر المدرب الألماني في الفيديو ويقول:

"اقتربنا من النهاية. لقد شاهدنا بعضنا البعض للمرة الأولى في الثامن من أكتوبر 2015. سأسمّيها قصة حب. منذ اليوم الأول كانت القصة مذهلة. استمتعت بها كثيراً وأود أن أشكركم على كل الدعم القوي الذي منحتموني إياه على مر السنين".

وأضاف: "طالما تساءلت عما إذا كنا نستطيع كتابة قصة معاً، وهذا ما أشعر به اليوم. إنه كتاب جيد، وعندما نقرأه في المستقبل، سيرسم ابتسامة على وجوهنا".

وأكمل: "ترك هذا المكان الرائع أمر صعب، لكنني أريد أن أبقى على تواصل معكم. رغم أنني لست منغمسا في منصات التواصل الاجتماعي، الناس أخبرتني أن هذا عنصر مساعدة".

سيقود كلوب (56 عاماً) ليفربول غداً أمام ولفرهامبتون في آخر مباراة له مع النادي، عقب إعلانه في يناير الماضي قراره بالرحيل عن الفريق قبل نهاية عقده. يغادر كلوب ليفربول بعد فترة استمرت أكثر من ثماني سنوات، فاز خلالها بمجموعة من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز