تشافي ينفي تقارير عن إقالته من برشلونة

المصدر: وكالات

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نفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنباء إقالته من العملاق الكتالوني بسبب غضب الإدارة بقيادة، خوان لابورتا.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مباراة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني: "النادي يمنحني الثقة ولذلك أعمل براحة بال كبيرة".

وأضاف: "أتفهم كل هذا الضجيج، لكنه لا يغير أي شيء من خططنا".

وتابع "لست مهتما بما تقوله الصحافة، هناك معلومات تأتي لي، لكن ما يهمني هو ثقة الرئيس لابورتا وديكو (المدير الرياضي)، التي تظل على حالها، لم يتغير أي شيء".

وأردف "سنجلس في اجتماع قريبا، إذا كان علينا التحدث عن أي شيء سنفعل ذلك، قبل 3 أسابيع أعلنا أنني مستمر وهذا لا يزال ساريا، إذا حدث أي تغيير، فسنقوله".

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