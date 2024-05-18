فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت فوز فيل فودين (23 عاما) لاعب مانشستر سيتي بلقب أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم الحالي بعد أن قدم أفضل موسم في مسيرته وساعد فريقه على الاقتراب من الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي قبل الجولة الاخيرة من الموسم.

وأحرز فودين 17 هدفا وهيأ ثماني فرص للتهديف في 34 مباراة بالدوري ولعب في وسط الملعب أو في مركز الجناح.

وأحرز فودين 25 هدفا في جميع المسابقات وشارك في تهيئة 11 فرصة تهديف إجمالا.

وقبل الجولة الأخيرة من الموسم ينفرد سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا بالصدارة متقدما بنقطتين على أرسنال أقرب الملاحقين ويتوقع أن يتوج باللقب وإذا حدث هذا غدا الأحد فإن فودن سيصبح أصغر لاعب سنا يحرز لقب الدوري الممتاز ست مرات.

وقال فودين "أنا فخور للغاية، من المبهج ترشيحي لهذا اللقب إلى جانب الكثير من كبار اللاعبين الآخرين الذين قدموا أداء متميزا خلال الموسم."

وأضاف: "شعرت بسعادة كبيرة بأسلوب أدائي خلال الموسم الحالي وأنا سعيد فعلا لنجاحي في الاسهام بهذه الأهداف وفرص التهديف طوال الموسم."

وفي القائمة المختصرة للمرشحين للجائزة والتي اقتصرت على ثمانية أسماء تفوق فودن على إرلينج هالاند وألكسندر إيساك ومارتن أوديجارد وكول بالمر وديكلان رايس وفيرجيل فان دايك وأولي واتكينز.

وبهذا يكون لاعبو مانشستر سيتي فازوا بالجائزة في خمسة أعوام متتالية بعد تتويج روبن دياز وهالاند وكيفن دي بروين مرتين.

وأخر مرة فاز فيها لاعب من خارج مانشستر سيتي بالجائزة كانت في موسم 2018-2019 وكانت من نصيب لاعب ليفربول فان دايك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أيضا فاز فودن لاعب منتخب إنجلترا بجائزة رابطة كتاب كرة القدم لأفضل لاعب في العام.

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