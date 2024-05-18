النني يغادر أرسنال بعد ثمانية أعوام ووجهته المقبلة غير معروفة

المصدر: وكالات

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قال لاعب الوسط المصري الدولي محمد النني الليلة الماضية إنه سيغادر أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي بعد أن أمضى ثمانية أعوام في صفوف النادي اللندني.

وكان النني انضم إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في 2016 مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني (ستة ملايين دولار) وشارك معه في 161 مباراة.

وبسبب إصابة في الركبة شارك النني (31 عاما) في ثماني مباريات فقط خلال موسم 2022-2023. وفي الموسم الحالي شارك في ست مباريات في جميع المنافسات حتى الآن.

وفي تسجيل مصور عبر موقع إكس قال النني "إلى فريق المدفعجية.. أنا هنا اليوم لأبعث إليكم برسالة. لأقول وداعا وشكرا لكم على كل شيء فعلتموه من أجلي."

وجاء في الرسالة أيضا "الحب والدعم وطيبة القلب. سأفتقدكم بالفعل كثيرا وستبقون في قلبي للأبد."

ولم يذكر النني أين سيذهب بعد الرحيل عن أرسنال.

وقال اللاعب المصري إنه سيودع جمهور أرسنال في ملعب الإمارات غدا الأحد عندما يلعب فريق المدرب ميكل أرتيتا في مواجهة ضيفه إيفرتون في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل أرسنال صاحب المركز الثاني في الفوز بلقب البطولة لأول مرة منذ 20 عاما وهو ما يمكن أن يتحقق إذا تعثر المنافس المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب في مواجهة ضيفه وست هام يونايتد في نفس التوقيت.

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