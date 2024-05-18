توخيل متمسك بالرحيل عن بايرن ميونيخ

المصدر: برلين - د ب أ

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أكد توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أمس تمسكه بالرحيل عن تدريب الفريق كما تم الاتفاق عليه في السابق.

وذلك رغم المحادثات الأخيرة بشأن احتمالية تراجعه عن هذا القرار.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي: «هذا آخر مؤتمر صحافي لي في سابنر شتراسه، الاتفاق الذي تم في فبراير الماضي يظل قائماً. كانت هناك مفاوضات مرة أخرى، ولكننا لم نتوصل لاتفاق. لذلك نحن ملتزمون بالاتفاق الذي تم في فبراير».

وأضاف: «هذا صعب. نتائج مثل التي حدثت في دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو، وأرسنال، وريال مدريد، تقربنا من بعضنا البعض. نتائج الأسابيع الأخيرة كانت الأساس في إجراء المفاوضات. ولكننا لم نتوصل لاتفاق. لن أتطرق إلى الأسباب».

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