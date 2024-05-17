بيع "المنديل الورقي" الشهير لميسي في مزاد مقابل 965 ألف دولار

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بيع "المنديل الورقي" الشهير لعقد ليونيل ميسي المبدئي مع برشلونة، مقابل 762400 جنيه إسترليني ( 965 ألف دولار) اليوم الجمعة في دار بونهامز البريطانية للمزادات.

الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع عقد مع ميسي الذي كان عمره آنذاك 13 عاما كتب على منشفة قبل نحو 25 عاما في نادي برشلونة للتنس. وتبع ذلك توقيع عقد رسمي مفصل مع النادي.

وقالت دار المزادات إن المزاد اقيم بالنيابة عن هوراشيو غاجيولي، وهو وكيل من الارجنتين حضر الاتفاق.

لغة العقد الذي كتب بحبر أزرق كانت تهدف لطمأنة والد المراهق ميسي، خورخي ميسي، الى اتمام الاتفاق.

كان خورخي قد هدد بإعادة نجله إلى الأرجنتين لعدم وصول المفاوضات مع برشلونة لأي نتيجة.

المنشفة المؤرخة في 14 ديسمبر 2000 تحمل توقيع غاجيولي، ووكيل آخر هو جوزيب ماريا مينغويلا، ومدير برشلونة الرياضي آنذاك كارلوس ريكساش.

وكان السعر الذي بدأ به المزاد 300 ألف جنيه إسترليني.

قضى ميسي نحو عقدين مع برشلونة بعد الوصول من الأرجنتين بعمر 13 عاما ليلعب في فريق الناشئين. وشارك لأول مرة مع الفريق في 2004 ولعب 17 موسما. وساعد الفريق على الفوز ببطولات مهمة، منها دوري الأبطال 4 مرات والدوري الإسباني 10 مرات.

غادر ميسي برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف 2021. وانضم بعدها إلى انتر ميامي الأمريكي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز