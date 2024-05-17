توخيل يرفض التراجع ويؤكد تمسكه بالرحيل عن بايرن ميونيخ

المصدر: وكالات

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أكد توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تمسكه بالرحيل عن تدريب الفريق كما تم الاتفاق عليه في السابق، وذلك رغم المحادثات الأخيرة بشأن احتمالية تراجعه عن هذا القرار.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: " هذا آخر مؤتمر صحفي لي في سابنر شتراسه، الاتفاق الذي تم في فبراير الماضي يظل قائما. كانت هناك مفاوضات مرة أخرى، ولكننا لم نتوصل لاتفاق. لذلك نحن ملتزمون بالاتفاق الذي تم في فبراير".

وأضاف :"هذا صعب. نتائج مثل التي حدثت في دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو، وأرسنال، وريال مدريد، تقربنا من بعضنا البعض. نتائج الأسابيع الأخيرة كانت الأساس في إجراء المفاوضات. ولكننا لم نتوصل لاتفاق. لن اتطرق إلى الأسباب".

وتولى توخيل، الذي قاد تشيلسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا في 2021، تدريب بايرن خلفا ليوليان ناجلسمان في أواخر مارس 2023 بعقد يمتد حتى 2025.

ولكن بعد التعثر في عدة مباريات، تم الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي في فبراير، وأن يرحيل توخيل عقب نهاية الموسم، والذي سينهيه بايرن بدون التتويج بأي لقب للمرة الأولى منذ عام 2012.

ولكن لم يتمكن بايرن من التعاقد مع مدرب جديد حتى الآن، حيث قال المرشحون المفضلون مثل تشابي ألونسو ورالف رانجنيك وناجاسمان، إنهم سيستمرون في مناصبهم الحالية.

وذكرت وسائل الإعلام الألمانية هذا الأسبوع أن مسؤولي بايرن يحاولون إقناع توخيل بالبقاء كمدير فني.

ولكن التقارير ذكرت أن توخيل يريد دعم عام كامل من كل مسؤولي بايرن، بعدما اتهمه أولي هونيس رئيس النادي السابق بأنه يرغب في إبرام تعاقدات بأسعار مرتفعة بدلا من تطوير المواهب الموجودة في أكاديمية النادي.

ويرغب توخيل أيضا في عقد أطول حتى لا يعتبر مدرب مؤقت لحين قدوم عام 2025، حيث سيكون عندئذ ألونسو مدرب ليفركوزن، ويورجن كلوب مدرب ليفربول الذي سيرحل بنهاية الموسم، متاحين.

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