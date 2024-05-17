أرسنال يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن نجمه المصري محمد النني

المصدر: وكالات

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قرر نادي أرسنال الإنجليزي عدم تجديد عقد لاعب الوسط المخضرم محمد النني، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وأفادت تقارير صحفية متعددة بأن اللاعب المصري، الذي خرج من حسابات المدرب ميكيل أرتيتا تمامًا في الأشهر الأخيرة، سيرحل عن النادي مجانًا.

وما زال أرسنال يحتفظ بأمل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "X" اليوم الجمعة، أن سدريك سواريز ومحمد النني سيغادران استاد الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتتبقى لأرسنال مباراة واحدة أمام إيفرتون في الجولة الختامية للموسم، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي الذي سيواجه وست هام.

ولم يعلن أرسنال رسميًا خبر رحيل النني أو سدريك حتى الآن.

وكان النني قد انضم إلى أرسنال في عام 2016 تحت قيادة الفرنسي آرسين فينغر، ليصبح أقدم لاعب في الفريق حاليًا.

وربطت تقارير صحفية النني بالعودة للعب في الدوري التركي، بعد أن سبق له تمثيل بشكتاش على سبيل الإعارة.

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