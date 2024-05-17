بعد 8 مواسم.. ليفربول يعلن رحيل ماتيب

المصدر: البيان

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أعلن نادي ليفربول، صباح اليوم الجمعة، رحيل مدافعه الكاميروني جويل ماتيب، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسيودع ماتيب، البالغ من العمر 32 عاما، ليفربول، بعد فترة طويلة استمرت لمدة 8 مواسم.

وكان جويل ماتيب من الصفقات الأولى التي أبرمها المدرب يورغن كلوب، حيث انضم للريدز بالمجان من شالكه.

وقال ليفربول في بيان "لقد أثبت ماتيب أنه من أفضل التعاقدات في تاريخ النادي، حيث خاض 201 مباراة، وسجل 11 هدفًا، وحصد 7 ألقاب، بما في ذلك التتويج بدوري أبطال أوروبا والبريميرليج".

وعلق كلوب "في كل السنوات التي عملت بها في كرة القدم، لست متأكدًا من أنني قد صادفت الكثير من اللاعبين الذين يحبهم الناس أكثر من ماتيب".

وأضاف "ماتيب لاعب محترف وإنسان رائع، وكنا محظوظين بوجوده معنا طوال هذه الفترة، والآن كل ما يمكننا فعله هو أن نتمنى له التوفيق".

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